Неужели из-за критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме

Украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик, который зимой перешел в лондонский клуб за 70 млн евро, ограничил доступ к комментариям на своей странице в Инстаграме.

На данный момент комментировать сообщения футболиста не могут даже те, кто подписан на аккаунт украинца.

Отметим, что Мудрик сыграл уже пять матчей за "Челси" без результативных действий, и все чаще подвергается критике за невыразительную игру как от экспертов, так и от рядовых болельщиков.