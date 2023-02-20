Неужели из-за критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме
Интересное решение
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер "
На данный момент комментировать сообщения футболиста не могут даже те, кто подписан на аккаунт украинца.
Отметим, что Мудрик сыграл уже пять матчей за "Челси" без результативных действий, и все чаще подвергается критике за невыразительную игру как от экспертов, так и от рядовых болельщиков.
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Источник:Instagram
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