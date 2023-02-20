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Неужели из-за критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме

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Интересное решение

Неужели из-за критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который зимой перешел в лондонский клуб за 70 млн евро, ограничил доступ к комментариям на своей странице в Инстаграме.

На данный момент комментировать сообщения футболиста не могут даже те, кто подписан на аккаунт украинца.

Отметим, что Мудрик сыграл уже пять матчей за "Челси" без результативных действий, и все чаще подвергается критике за невыразительную игру как от экспертов, так и от рядовых болельщиков.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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