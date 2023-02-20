Зинченко: У Арсенала очень много лидеров в раздевалке
Алекс рассказал об обстановке в раздевалке команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник лондонского "
"У нас в раздевалке много лидеров и очень хорошее сочетание молодых и опытных футболистов. Наш персонал подталкивает нас идти вперёд и совершенствоваться с каждым днём", - сказал Зинченко.
Напомним, что на выходных в тяжелом матче "Арсенал" на выезде переиграл "Астон Виллу" со счетом 4:2, забив два победных гола уже в компенсированное время.
Автором одного из голов команды стал и Зинченко, для которого этот гол стал первым в карьере в АПЛ.
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