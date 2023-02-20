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Зинченко: У Арсенала очень много лидеров в раздевалке

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Алекс рассказал об обстановке в раздевалке команды

Зинченко: У Арсенала очень много лидеров в раздевалке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко высказался об атмосфере в раздевалке английской команды.

"У нас в раздевалке много лидеров и очень хорошее сочетание молодых и опытных футболистов. Наш персонал подталкивает нас идти вперёд и совершенствоваться с каждым днём", - сказал Зинченко.

Напомним, что на выходных в тяжелом матче "Арсенал" на выезде переиграл "Астон Виллу" со счетом 4:2, забив два победных гола уже в компенсированное время.

Автором одного из голов команды стал и Зинченко, для которого этот гол стал первым в карьере в АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Арсенал Лондон

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