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СМИ: Поттер не выпустил Мудрика в старте на Саутгемптон из-за совета врачей

Наши за границей
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Клуб не собирается увольнять тренера

СМИ: Поттер не выпустил Мудрика в старте на Саутгемптон из-за совета врачей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Журналисты The Telegraph назвали причины, почему главный тренер "Челси" Грэм Поттер не выпустил в стартовом составе свой команды на матч против Саутгемптона (0:1) некоторых исполнителей, в том числе и украинца Михаила Мудрика.

По информации источника, перед этим матчем врачи посоветовали Поттеру оставить в запасе Михаила Мудрика, Кая Хавертца, Рахима Стерлинга, Риса Джеймса и Тьяго Силву. Они были обеспокоены их графиком – Стерлинг только что вернулся после травмы, а все остальные проводили бы третью подряд встречу в течение недели.

Коуч не хотел так рисковать, выпуская запасных исполнителей, однако поставил интересы и безопасность игроков выше собственных нужд любым образом получить результат, чем впечатлил менеджмент.

Также журналисты пишут о том, что несмотря на последний неудачные результаты, руководство клуба пока что не планирует увольнять Поттера, и этому также есть несколько причин.

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Поттер не критикует подопечных в публичной сфере, однако проводит серьезную работу, в том числе и ментальную, во время тренировок.

Также руководство клуба понимает, что сейчас идет строительство нового проекта, и этот процесс может занять достаточно длительное время, несмотря на временные неудачи.

Еще одна причина – руководство клуба понимает, что для организации игры с большим количеством новичков также может понадобиться некоторое время.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер Михаил Мудрик
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Источник:
The Telegraph

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