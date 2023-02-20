СМИ: Поттер не выпустил Мудрика в старте на Саутгемптон из-за совета врачей
Клуб не собирается увольнять тренера
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Журналисты The Telegraph назвали причины, почему главный тренер "
По информации источника, перед этим матчем врачи посоветовали Поттеру оставить в запасе Михаила Мудрика, Кая Хавертца, Рахима Стерлинга, Риса Джеймса и Тьяго Силву. Они были обеспокоены их графиком – Стерлинг только что вернулся после травмы, а все остальные проводили бы третью подряд встречу в течение недели.
Коуч не хотел так рисковать, выпуская запасных исполнителей, однако поставил интересы и безопасность игроков выше собственных нужд любым образом получить результат, чем впечатлил менеджмент.
Также журналисты пишут о том, что несмотря на последний неудачные результаты, руководство клуба пока что не планирует увольнять Поттера, и этому также есть несколько причин.
Поттер не критикует подопечных в публичной сфере, однако проводит серьезную работу, в том числе и ментальную, во время тренировок.
Также руководство клуба понимает, что сейчас идет строительство нового проекта, и этот процесс может занять достаточно длительное время, несмотря на временные неудачи.
Еще одна причина – руководство клуба понимает, что для организации игры с большим количеством новичков также может понадобиться некоторое время.
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