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У Малиновского после матча с Тулузой возникли проблемі с прохождением допинг-контроля. Он опоздал на самолет команды

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(4 голосов)

Руслан возвращался в Марсель самостоятельно

У Малиновского после матча с Тулузой возникли проблемі с прохождением допинг-контроля. Он опоздал на самолет команды

Фото: Olympique de Marseille

Новина українською

У украинского хавбека "Марселя" Руслана Малиновского возникли некоторые проблемы с прохождением допинг-контроля после гостевого матча Лиги 1 с "Тулузой" (3:2), пишет La Provence.

Из-за них футболист не успел на автобус своей команды, и как следствие, на авиарейс команды. В итоге, Руслан в Марсель на автомобиле.

Также источник пишет, что проблемы с прохождением допинг-контроля с Эриком Байи и Сеадом Колашинацем, но они все-таки успели на самолет своей команды.

Напомним, что Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" этой зимой. Сыграл за французскую команду 9 матчей, в которых забил 2 гола.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
La Provence

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