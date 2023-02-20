У Малиновского после матча с Тулузой возникли проблемі с прохождением допинг-контроля. Он опоздал на самолет команды

У украинского хавбека "Марселя" Руслана Малиновского возникли некоторые проблемы с прохождением допинг-контроля после гостевого матча Лиги 1 с "Тулузой" (3:2) , пишет La Provence.

Из-за них футболист не успел на автобус своей команды, и как следствие, на авиарейс команды. В итоге, Руслан в Марсель на автомобиле.

Также источник пишет, что проблемы с прохождением допинг-контроля с Эриком Байи и Сеадом Колашинацем, но они все-таки успели на самолет своей команды.

Напомним, что Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" этой зимой. Сыграл за французскую команду 9 матчей, в которых забил 2 гола.