Беседин отметился первым голевым действием за Омонию - ВИДЕО
Первый ассист украинца в кипрской команде
omonoiafc.com.cy
Украинский форвард кипрской "Омонии" Артем Беседин отметился первым голевым действием за свою команду.
Украинец вышел в стартовом составе своей команды в матче 24-го тура чемпионата Кипра против "Олимпиакоса" из Никосии и на 34-й минуте отдал голевой пас.
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После дальнего заброса Артем выиграл верховую борьбу, и именно после его скидки Лоизу открыл счет в матче.
Этот гол так и остался единственным в матче и принес победу "Омонии".
Ну и отметим, что это был третий матч Беседина за "Омонию" и первое голевое действие.
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