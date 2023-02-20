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Беседин отметился первым голевым действием за Омонию - ВИДЕО

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Первый ассист украинца в кипрской команде

Беседин отметился первым голевым действием за Омонию - ВИДЕО

omonoiafc.com.cy

Новина українською

Украинский форвард кипрской "Омонии" Артем Беседин отметился первым голевым действием за свою команду.

Украинец вышел в стартовом составе своей команды в матче 24-го тура чемпионата Кипра против "Олимпиакоса" из Никосии и на 34-й минуте отдал голевой пас.

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После дальнего заброса Артем выиграл верховую борьбу, и именно после его скидки Лоизу открыл счет в матче.

Этот гол так и остался единственным в матче и принес победу "Омонии".

Ну и отметим, что это был третий матч Беседина за "Омонию" и первое голевое действие.

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В статье: Артем Беседин Омония (Никосия)
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