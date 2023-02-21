"Вместе мы одержим победу над агрессором", - Ребров высказал благодарность Байдену после его визита в Киев
Важнейшее событие для всего мира
president.gov.ua
Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров высказал благодарность президенту США Джо Байдена, который
"Господин Президент, от имени всех украинцев, мы благодарим Вас за Вашу бесконечную поддержку!
Очень приятно видеть, как один из сильнейших союзников Украины посещает нашу столицу и продолжает укреплять отношения между нашими странами, в самое сложное время истории нашей страны, которая уже год от времени полномасштабного вторжения россии защищает свою независимость и демократические ценности свободного мира.
Верю, что Вы и дальше будете стоять на стороне Украины! И уверен, что вместе мы одержим победу над агрессором, за которую так много наших людей уже заплатили высокую цену", - написал Ребров в Инстаграм.
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