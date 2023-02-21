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"Вместе мы одержим победу над агрессором", - Ребров высказал благодарность Байдену после его визита в Киев

Наши за границей
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Важнейшее событие для всего мира

"Вместе мы одержим победу над агрессором", - Ребров высказал благодарность Байдену после его визита в Киев

president.gov.ua

Новина українською

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров высказал благодарность президенту США Джо Байдена, который с не анонсированным визитом посетил Киев.

"Господин Президент, от имени всех украинцев, мы благодарим Вас за Вашу бесконечную поддержку!

Очень приятно видеть, как один из сильнейших союзников Украины посещает нашу столицу и продолжает укреплять отношения между нашими странами, в самое сложное время истории нашей страны, которая уже год от времени полномасштабного вторжения россии защищает свою независимость и демократические ценности свободного мира.

Верю, что Вы и дальше будете стоять на стороне Украины! И уверен, что вместе мы одержим победу над агрессором, за которую так много наших людей уже заплатили высокую цену", - написал Ребров в Инстаграм.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) Джо Байден
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