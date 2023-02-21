Бывший голкипер Ингульца подписал контракт с румынским клубом
26-летний украинец нашел новый клуб
Фото: uta-arad.ro
Украинский голкипер Даниил Кучер продолжит карьеру в Румынии. 26-летний игрок перешел в клуб УТА из Арада.
Согласно данным Transfermarkt, Кучер подписал контракт до конца сезона с возможностью продления на один год.
Предыдущим клубом украинца был "Ингулец". В первой части сезона футболист сыграл в 6 матчах УПЛ и пропустил 10 мячей.
Вратарь ранее защищал цвета таких клубов, как "Минай", "Горняк" и "Днепр". За рубежом успел поиграть за латвийские "Даугавпилс" и РФШ.
В настоящее время УТА Арад занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате Румынии, набрав 24 очка в 26 поединках.
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