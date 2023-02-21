Бывший голкипер Ингульца подписал контракт с румынским клубом

Украинский голкипер Даниил Кучер продолжит карьеру в Румынии. 26-летний игрок перешел в клуб УТА из Арада.

Согласно данным Transfermarkt, Кучер подписал контракт до конца сезона с возможностью продления на один год.

Предыдущим клубом украинца был "Ингулец". В первой части сезона футболист сыграл в 6 матчах УПЛ и пропустил 10 мячей.

Вратарь ранее защищал цвета таких клубов, как "Минай", "Горняк" и "Днепр". За рубежом успел поиграть за латвийские "Даугавпилс" и РФШ.

В настоящее время УТА Арад занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате Румынии, набрав 24 очка в 26 поединках.