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Бывший голкипер Ингульца подписал контракт с румынским клубом

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26-летний украинец нашел новый клуб

Бывший голкипер Ингульца подписал контракт с румынским клубом

Фото: uta-arad.ro

Новина українською

Украинский голкипер Даниил Кучер продолжит карьеру в Румынии. 26-летний игрок перешел в клуб УТА из Арада.

Согласно данным Transfermarkt, Кучер подписал контракт до конца сезона с возможностью продления на один год.

Предыдущим клубом украинца был "Ингулец". В первой части сезона футболист сыграл в 6 матчах УПЛ и пропустил 10 мячей.

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Вратарь ранее защищал цвета таких клубов, как "Минай", "Горняк" и "Днепр". За рубежом успел поиграть за латвийские "Даугавпилс" и РФШ.

В настоящее время УТА Арад занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате Румынии, набрав 24 очка в 26 поединках.

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В статье: Даниил Кучер
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Источник:
uta-arad.ro

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