Мудрик установил абсолютный антирекорд АПЛ

В субботу, 18 февраля "Челси" на домашнем стадионе потерпел поражение от "Саутгемптона" (0:1) в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Вингер "синих" Михаил Мудрик не вышел в стартовом составе команды, однако появился на поле на 64-й минуте. За оставшиеся 40 минут до конца поединка украинец 20 раз потерял мяч. Такой показатель является антирекордом АПЛ.

Об этом сообщает Football.London со ссылкой на статистические данные SkySports:

"Статистические данные сайта Sky Sports, порадуют болельщиков "Арсенала". 22-летний футболист 20 раз терял мяч в течение 40 минут после того, как вышел на замену – это рекорд, который когда-либо достигал игрок, вышедший на замену во втором тайме".

Напомним, что Мудрик сыграл уже пять матчей за "Челси", но результативными действиями не отметился. Ранее Михаил закрыл доступ к комментариям в Instagram на фоне критики фанатов лондонского клуба.