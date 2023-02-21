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Миколенко: Эвертон находится не на своем месте в турнирной таблице

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Украинец уверен, что команда будет бороться

Миколенко: Эвертон находится не на своем месте в турнирной таблице

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко считает, что команда находится не на своем месте в турнирной таблице.

"Мне очень нравится в "Эвертоне", как может не нравиться здесь? Я рад, что представляю такой клуб. Что касается команды, то у нас сейчас свежий старт с новым тренером Шоном Дайчем. Чувствую, что с ним смогу прогрессировать.

В таблице "Эвертон" находится не на своем месте. Мы не там, где должны или заслуживаем находиться. Будем бороться, чтобы подняться выше", — сказал Миколенко.

Напомним, что на данный момент Эвертон продолжает бороться за выживание, занимая 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Эвертон

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