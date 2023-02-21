Миколенко: Эвертон находится не на своем месте в турнирной таблице

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко считает, что команда находится не на своем месте в турнирной таблице.

"Мне очень нравится в "Эвертоне", как может не нравиться здесь? Я рад, что представляю такой клуб. Что касается команды, то у нас сейчас свежий старт с новым тренером Шоном Дайчем. Чувствую, что с ним смогу прогрессировать.

В таблице "Эвертон" находится не на своем месте. Мы не там, где должны или заслуживаем находиться. Будем бороться, чтобы подняться выше", — сказал Миколенко.