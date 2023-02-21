Миколенко: Эвертон находится не на своем месте в турнирной таблице
Украинец уверен, что команда будет бороться
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
"Мне очень нравится в "Эвертоне", как может не нравиться здесь? Я рад, что представляю такой клуб. Что касается команды, то у нас сейчас свежий старт с новым тренером Шоном Дайчем. Чувствую, что с ним смогу прогрессировать.
В таблице "Эвертон" находится не на своем месте. Мы не там, где должны или заслуживаем находиться. Будем бороться, чтобы подняться выше", — сказал Миколенко.
Напомним, что на данный момент Эвертон продолжает бороться за выживание, занимая 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
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