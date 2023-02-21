Миколенко: Шотландский акцент? Это то же самое, что и украинский на Востоке Украины

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко рассказал, как проходила его адаптация в английском клубе.

"В чем разница между Украиной и Англией? Во всем. Прежде всего, в языке. Это была большая проблема для меня. В определенной степени она продолжает существовать, потому что у каждого разные акценты – нелегко идеально всех понимать, но с каждым разом это удается лучше.

Шотландский акцент? Это то же самое, что и на Востоке Украины. Я украинец, могу разговаривать на украинском и русском, но когда едешь на Восток страны, там другой акцент, другие названия для вещей.

Основной путь, благодаря которому я усовершенствовался – просмотр Netflix, а также пребывание с одноклубниками. Стараюсь больше смотреть на английском, но если я устал, то включаю украинскую озвучку с английскими субтитрами. Когда делаю это, то больше читаю на английском, чем смотрю само шоу, так что это очень помогло мне.

Еще одна вещь, которая помогла, это то, что я перешел из "Динамо" в "Эвертон" – из клуба, который имеет большую культуру, фанбазу и богатую историю, в клуб с такими же качествами. Это немного облегчило процесс с точки зрения того, чего ожидать и что значит играть за столь большую команду", – отметил Миколенко.