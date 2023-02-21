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Хавбек Лацио U-17 Лехив: Мечтаю о вызове в юношескую сборную Украины и жду его

Наши за границей
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Не так давно парень стал заниматься в академии Лацио

Хавбек Лацио U-17 Лехив: Мечтаю о вызове в юношескую сборную Украины и жду его

фото из соцсетей

Новина українською

Украинский хавбек "Лацио" U-17 Максим Лехив рассказал о своих планах на будущее.

– Как твоя семья относится к твоим занятиям футболом?

– Все меня поддерживают с самого детства. Родители ездили всегда на каждую игру. Но сейчас они в Украине, я живу в Италии с братом. Мама иногда приезжает к нам.

Моему старшему брату 18 лет, он тоже занимался футболом в ФК "Львов", но потом получил тяжелую травму.

– Какую ставишь цель перед собой в футболе?

– Сейчас моя основная цель – попасть в сборную Украины. Очень мечтаю о вызове в юношескую сборную и жду его. И вообще, хочется поскорее заиграть во взрослый профессиональный футбол.

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В статье: Украина Лацио (Рим)
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