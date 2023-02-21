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Миколенко: В Украине сейчас самая большая проблема – свет. Хорошо, что в дому у родителей есть камин

Наши за границей
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Виталий рассказал о жизни в Украине

Миколенко: В Украине сейчас самая большая проблема – свет. Хорошо, что в дому у родителей есть камин

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о том, как сейчас живут его родители в Украине.

"Они сейчас живут в Киеве почти в центре. Как Формби по отношению к Ливерпулю. Мне нравится общаться с ними каждый день, ни дня не бывает, чтобы мы не пообщались.

Они не в порядке, но в относительном порядке. В Украине сейчас самая большая проблема – свет и проблемы с ним. Очень рад, что у моих родителей дом, а не квартира, у них есть камин. Это очень важно, когда нет света", — сказал Миколенко.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) война с россией Виталий Миколенко
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Источник:
Эвертон

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