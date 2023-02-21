Миколенко: В Украине сейчас самая большая проблема – свет. Хорошо, что в дому у родителей есть камин

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко рассказал о том, как сейчас живут его родители в Украине.

"Они сейчас живут в Киеве почти в центре. Как Формби по отношению к Ливерпулю. Мне нравится общаться с ними каждый день, ни дня не бывает, чтобы мы не пообщались.

Они не в порядке, но в относительном порядке. В Украине сейчас самая большая проблема – свет и проблемы с ним. Очень рад, что у моих родителей дом, а не квартира, у них есть камин. Это очень важно, когда нет света", — сказал Миколенко.