Миколенко: Знаю, что Дайч может сделать меня лучше

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко прокомментировал работу с новым главным тренером "ирисок" Шоном Дайчем.

"Свежий старт? Да. Тренер любит дисциплину, и это то, что я всегда считал важным. Для защитника – это номер один, по моему мнению. Нужно быть стабильным, контролировать каждый момент игры. Однако это важно на каждом участке поля, не только в защите.

Знаю, что он может сделать меня лучше. У него есть разные идеи, всегда можно чему-то научиться у нового тренера, что я сейчас и делаю. У меня хорошие ощущения.