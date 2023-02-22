Миколенко: Знаю, что Дайч может сделать меня лучше
Украинский защитник о работе с новым тренером команды
Фото: evertonfc.com
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко прокомментировал работу с новым главным тренером "ирисок" Шоном Дайчем.
"Свежий старт? Да. Тренер любит дисциплину, и это то, что я всегда считал важным. Для защитника – это номер один, по моему мнению. Нужно быть стабильным, контролировать каждый момент игры. Однако это важно на каждом участке поля, не только в защите.
Знаю, что он может сделать меня лучше. У него есть разные идеи, всегда можно чему-то научиться у нового тренера, что я сейчас и делаю. У меня хорошие ощущения.
Мы знаем, что предстоит тяжелая работа. На протяжении последних 18 месяцев в "Динамо" я работал с Мирчей Луческу, который также был хорошим тренером. На каждом занятии мы бегали по 7-8 км.
Такие тренировки трудны, но полезны. Ты можешь почувствовать преимущество, когда в последние 20 минут можешь бежать так же сильно, как и в первые 20 минут", – сказал Миколенко.
Напомним, "Эвертон" назначил Шона Дайча главным тренером в конце января. Он сменил на этом посту Фрэнка Лэмпарда, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.
После 23 сыгранных матчей "ириски" занимают 16-е место в таблице АПЛ.
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