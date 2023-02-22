Он выиграл ЧМ U-20. Воспитанник Черноморца перешел в шведский клуб
Контракт на два года
Фото: twitter.com/ofk_1996
Украинский полузащитник Николай Мусолитин продолжит карьеру в Швеции. 24-летний хавбек стал игроком шведского клуба "Эстерсунд", сообщает пресс-служба команды.
Украинец заключил контракт на два года. В течении января он находился на тренировочном сборе команды в Турции.
Östersunds FK har nu skrivit ett tvåårskontrakt med yttermittfältaren Mykola Musolitin. Ukrainaren är född och uppvuxen i Odessa, och spelade under ungdomsåren i den ukrainska klubben Chornomorets Odesa ❤️????????????#Vigerossaldrig #ÖFK pic.twitter.com/ON1fSiuHIn— Östersunds FK (@ofk_1996) February 10, 2023
Напомним, Мусолитин - воспитанник одесского "Черноморца". За одесситов выступал с 2015 по 2019 годы. Также он защищал цвета латвийской "Валмиеры", польской "Лехии" и немецкого "Пфорцхайм".
К слову, Николай становился одним из чемпионов мира в составе сборной Украины U-20 под руководством Александра Петракова.
"Эстерсунд" выступает в лиге Суперэттан, втором по силе дивизионе Швеции
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