Он выиграл ЧМ U-20. Воспитанник Черноморца перешел в шведский клуб

Украинский полузащитник Николай Мусолитин продолжит карьеру в Швеции. 24-летний хавбек стал игроком шведского клуба "Эстерсунд", сообщает пресс-служба команды.

Украинец заключил контракт на два года. В течении января он находился на тренировочном сборе команды в Турции.

Östersunds FK har nu skrivit ett tvåårskontrakt med yttermittfältaren Mykola Musolitin. Ukrainaren är född och uppvuxen i Odessa, och spelade under ungdomsåren i den ukrainska klubben Chornomorets Odesa ❤️????????????#Vigerossaldrig #ÖFK pic.twitter.com/ON1fSiuHIn — Östersunds FK (@ofk_1996) February 10, 2023

Напомним, Мусолитин - воспитанник одесского "Черноморца". За одесситов выступал с 2015 по 2019 годы. Также он защищал цвета латвийской "Валмиеры", польской "Лехии" и немецкого "Пфорцхайм".

К слову, Николай становился одним из чемпионов мира в составе сборной Украины U-20 под руководством Александра Петракова.

"Эстерсунд" выступает в лиге Суперэттан, втором по силе дивизионе Швеции