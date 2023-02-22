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Он выиграл ЧМ U-20. Воспитанник Черноморца перешел в шведский клуб

Наши за границей
(1 голосов)

Контракт на два года

Он выиграл ЧМ U-20. Воспитанник Черноморца перешел в шведский клуб

Фото: twitter.com/ofk_1996

Новина українською

Украинский полузащитник Николай Мусолитин продолжит карьеру в Швеции. 24-летний хавбек стал игроком шведского клуба "Эстерсунд", сообщает пресс-служба команды.

Украинец заключил контракт на два года. В течении января он находился на тренировочном сборе команды в Турции.

Напомним, Мусолитин - воспитанник одесского "Черноморца". За одесситов выступал с 2015 по 2019 годы. Также он защищал цвета латвийской "Валмиеры", польской "Лехии" и немецкого "Пфорцхайм".

К слову, Николай становился одним из чемпионов мира в составе сборной Украины U-20 под руководством Александра Петракова.

"Эстерсунд" выступает в лиге Суперэттан, втором по силе дивизионе Швеции

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В статье: Николай Мусолитин Эстерсунд
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Источник:
ostersundsfk.se

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