Миколенко: 24 февраля я был совершенно шокирован, я плакал
Это война, и это был шок
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Украинский защитник "
"Я был совершенно шокирован, я плакал. Я помню тот момент, когда мать мне это сказала. Я как раз был за рулем, направлялся на клубную базу перед матчем с "Манчестер Сити". Это война, и это был шок.
У меня еще нет детей, но я тогда я подумал, что мой отец никогда не увидит моих детей. Это была моя первая мысль. В первые дни отец часто находился в убежище. По телефону было почти невозможно связаться, поэтому мы редко говорили. А использовать текстовые сообщения было опасно: мы не знали, могут ли российские солдаты их перехватывать.Читайте такжеМиколенко: В Украине сейчас самая большая проблема – свет. Хорошо, что дома у родителей есть камин
Отец говорил мне, что ему не страшно. А мне было страшно. Сейчас он продолжает нести службу, в основном, в Киеве, но отправляется и на другие точки, когда есть приказ. Сейчас я разговариваю с родителями каждый день, но в первые месяцы общался с мамой дважды в день, проверяя, все ли с ней в порядке", - рассказал Миколенко.
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