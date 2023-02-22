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Миколенко: 24 февраля я был совершенно шокирован, я плакал

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Это война, и это был шок

Миколенко: 24 февраля я был совершенно шокирован, я плакал

фото - Getty Images

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в интервью официальному сайту клуба рассказал о том, как он пережил 24 февраля 2021 года, день, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

"Я был совершенно шокирован, я плакал. Я помню тот момент, когда мать мне это сказала. Я как раз был за рулем, направлялся на клубную базу перед матчем с "Манчестер Сити". Это война, и это был шок.

У меня еще нет детей, но я тогда я подумал, что мой отец никогда не увидит моих детей. Это была моя первая мысль. В первые дни отец часто находился в убежище. По телефону было почти невозможно связаться, поэтому мы редко говорили. А использовать текстовые сообщения было опасно: мы не знали, могут ли российские солдаты их перехватывать.

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Отец говорил мне, что ему не страшно. А мне было страшно. Сейчас он продолжает нести службу, в основном, в Киеве, но отправляется и на другие точки, когда есть приказ. Сейчас я разговариваю с родителями каждый день, но в первые месяцы общался с мамой дважды в день, проверяя, все ли с ней в порядке", - рассказал Миколенко.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) война с россией Виталий Миколенко
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Источник:
Эвертон

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