Миколенко: У Динамо и сборной Украины очень хорошие болельщики, но фаны Эвертона — невероятные
Защитник сравнил, как болеют в Англии и Украине
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Украинский защитник "
"Я считаю, что футбол в Англии — религия. Думаю, разница с Украиной в том, что большинство людей сосредоточено на ежедневной работе, потому что нужно заработать достаточно денег на жизнь.
У "Динамо“ и сборной Украины очень хорошие болельщики, но фаны „Эвертона“ — невероятные, потому что они проживают с нами каждый день.
Они проживают со своим клубом каждый миг, как хороший, так и плохой, и для футболиста очень важно знать, что у него такой уровень поддержки и ответственности", — сказал Миколенко в интервью официальному сайту "Эвертона".
Напомним, что именно из "Динамо" перешел в "Эвертон" Миколенко в январе 2022 года.
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