Миколенко: У Динамо и сборной Украины очень хорошие болельщики, но фаны Эвертона — невероятные

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко рассказал о том, как команду поддерживают фанаты.

"Я считаю, что футбол в Англии — религия. Думаю, разница с Украиной в том, что большинство людей сосредоточено на ежедневной работе, потому что нужно заработать достаточно денег на жизнь.

У "Динамо“ и сборной Украины очень хорошие болельщики, но фаны „Эвертона“ — невероятные, потому что они проживают с нами каждый день.

Они проживают со своим клубом каждый миг, как хороший, так и плохой, и для футболиста очень важно знать, что у него такой уровень поддержки и ответственности", — сказал Миколенко в интервью официальному сайту "Эвертона".