  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко: У Динамо и сборной Украины очень хорошие болельщики, но фаны Эвертона — невероятные
В тренде

Миколенко: У Динамо и сборной Украины очень хорошие болельщики, но фаны Эвертона — невероятные

Наши за границей
(1 голосов)

Защитник сравнил, как болеют в Англии и Украине

Миколенко: У Динамо и сборной Украины очень хорошие болельщики, но фаны Эвертона — невероятные

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о том, как команду поддерживают фанаты.

"Я считаю, что футбол в Англии — религия. Думаю, разница с Украиной в том, что большинство людей сосредоточено на ежедневной работе, потому что нужно заработать достаточно денег на жизнь.

У "Динамо“ и сборной Украины очень хорошие болельщики, но фаны „Эвертона“ — невероятные, потому что они проживают с нами каждый день.

Они проживают со своим клубом каждый миг, как хороший, так и плохой, и для футболиста очень важно знать, что у него такой уровень поддержки и ответственности", — сказал Миколенко в интервью официальному сайту "Эвертона".

Напомним, что именно из "Динамо" перешел в "Эвертон" Миколенко в январе 2022 года.

По теме
yellow-arrow
Зинченко: Немного долго я заставил ждать украинских болельщиков со своим забитым голом
yellow-arrow
Кривцов: Приехал в МЛС не на заработки, упал по зарплате почти в два раза
yellow-arrow
Миколенко: 24 февраля я был совершенно шокирован, я плакал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Эвертон

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terber (ternopil)
22.02.2023 в 22:02
знає що рівняти АПЛ до УПЛ)в Англії на кожну ігру заповнений стадіон і відповідно атмосфера друга,в нас якби на ДК приходило з 40-50 тисяч теж саме би було,але рівень не той і відповідно відвідуваність друга
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде