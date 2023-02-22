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Зинченко: Немного долго я заставил ждать украинских болельщиков со своим забитым голом

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Зинченко: Немного долго я заставил ждать украинских болельщиков со своим забитым голом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями после волевой победы в матче с "Астон Виллой" (4:2), в котором он забил свой дебютный гол в АПЛ.

"Немного долго я заставил ждать украинских болельщиков со своим забитым голом. Но для меня всегда был, есть и будет приоритет – три очка в каждом матче чемпионата. Поэтому очень рад помочь команде добыть их и двигаться дальше».

Нам нужна была эта победа не только для улучшения турнирного положения, так как мы потеряли очки в последних трех играх. Эта победа была очень важна для настроения команды, для энергетики. Я надеюсь, что она нас только подтолкнет вперед", – сказал Зинченко.

Напомним, что 26-летний Зинченко в дебютном сезоне за "Арсенал" провел 20 матчей, в котором он забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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