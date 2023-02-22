Зинченко: Немного долго я заставил ждать украинских болельщиков со своим забитым голом

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями после волевой победы в матче с "Астон Виллой" (4:2), в котором он забил свой дебютный гол в АПЛ .

"Немного долго я заставил ждать украинских болельщиков со своим забитым голом. Но для меня всегда был, есть и будет приоритет – три очка в каждом матче чемпионата. Поэтому очень рад помочь команде добыть их и двигаться дальше».

Нам нужна была эта победа не только для улучшения турнирного положения, так как мы потеряли очки в последних трех играх. Эта победа была очень важна для настроения команды, для энергетики. Я надеюсь, что она нас только подтолкнет вперед", – сказал Зинченко.