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Кривцов: Приехал в МЛС не на заработки, упал по зарплате почти в два раза

Наши за границей
(1 голосов)

Защитник рассказал интересные подробности контрактов игроков в MLS

Кривцов: Приехал в МЛС не на заработки, упал по зарплате почти в два раза

instagram.com/intermiamicf

Новина українською

Украинский новичок американского клуба "Интер Майами" Сергей Кривцов раскрыл детали своего контракта.

– Я подписывал контракт с МЛС, а не с "Интером". Все бонусы приходят от МЛС, а команда решает, как их разделять между игроками. Решает капитан. Не администрация, не тренерский штаб, они не имеют отношения к этим деньгам. Сейчас у меня одна зарплата, в следующем сезоне будет немного выше.

Точные цифры я сейчас вам даже не скажу. Я переходил сюда не за деньги, по зарплате упал почти в два раза. Это если сравнивать с зарплатой в "Шахтере". С деньгами хорошо, но я сюда не на заработки приехал.

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– У вас контракт не больше 5 миллионов?

– Да.

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В статье: Сергей Кривцов Интер Майами
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Источник:
THE GAME / ROMAN KADEMIN

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Комментарии (4)
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chakvoron (Хоростків)
22.02.2023 в 21:02
Звісно, що не за грішми поїхав. Просто втік від мобілізації
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0
0
BanderaSS77
22.02.2023 в 20:52
Так поясни чому приїхав
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+1
0
efim423 (odessa)
22.02.2023 в 20:54
с.е.ба.лся отвойны , ради семьи , зеля поделил общество кому можно выехать , а кому сдохнуть под бахмутом , самый справедливый презик
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+1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.02.2023 в 21:00
Отож прєзік, жодного слуги та родичів на фронті, зате безліч, зрадників проявилося серед слуг народу. Москальського я ще розумію к ол и збірникам дозволено, а то виїхали і гравціі першої та Другої ліг.
0
0

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