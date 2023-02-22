Кривцов: Приехал в МЛС не на заработки, упал по зарплате почти в два раза
Защитник рассказал интересные подробности контрактов игроков в MLS
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Украинский новичок американского клуба "Интер Майами" Сергей Кривцов раскрыл детали своего контракта.
– Я подписывал контракт с МЛС, а не с "Интером". Все бонусы приходят от МЛС, а команда решает, как их разделять между игроками. Решает капитан. Не администрация, не тренерский штаб, они не имеют отношения к этим деньгам. Сейчас у меня одна зарплата, в следующем сезоне будет немного выше.
Точные цифры я сейчас вам даже не скажу. Я переходил сюда не за деньги, по зарплате упал почти в два раза. Это если сравнивать с зарплатой в "Шахтере". С деньгами хорошо, но я сюда не на заработки приехал.
– У вас контракт не больше 5 миллионов?
– Да.
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