Кривцов: Приехал в МЛС не на заработки, упал по зарплате почти в два раза

Украинский новичок американского клуба "Интер Майами" Сергей Кривцов раскрыл детали своего контракта.

– Я подписывал контракт с МЛС, а не с "Интером". Все бонусы приходят от МЛС, а команда решает, как их разделять между игроками. Решает капитан. Не администрация, не тренерский штаб, они не имеют отношения к этим деньгам. Сейчас у меня одна зарплата, в следующем сезоне будет немного выше.

Точные цифры я сейчас вам даже не скажу. Я переходил сюда не за деньги, по зарплате упал почти в два раза. Это если сравнивать с зарплатой в "Шахтере". С деньгами хорошо, но я сюда не на заработки приехал.

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– У вас контракт не больше 5 миллионов?

– Да.