Срна: Переход Мудрика в Челси, а не в Арсенал - это решение игрока

Директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна прокомментировал переход вингера Михаила Мудрика в "Челси".

"Все так просто – рынок определяет цену, а не я. И, конечно, не наш президент.

Мудрик для меня – один из трех лучших игроков Европы на своей позиции после Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Если кто-то хочет купить у "Шахтера" игрока, он должен уважать клуб, игрока и президента, потому что мы умеем продавать и покупать футболистов.

Мудрик - из нашей академии, отличный ребенок, отличный парень, отличный игрок. К сожалению, у "Челси" сейчас не все хорошо, как и у Михаила. Но у него есть все качества, чтобы быть одним из лучших игроков Премьер-лиги в следующие несколько месяцев, следующие несколько лет.

Что касается трансфера, то первоначально цена была 100 миллионов евро – 70 миллионов евро гарантировано и 30 миллионов евро бонусами. "Арсенал" также был заинтересован в Мудрике, но "Челси" показал, что он более конкретный и готов его купить.

Что касается "Арсенала", то в конце концов это было решение Михаила Мудрика, потому что "Челси" заплатил сколько мы хотели. Мы заключили соглашение с "Челси", а он сказал: "Да, я хочу пойти в "Челси".

Не беспокойтесь за Мудрика, вам еще будет приятно наблюдать за его игрой. Как и в первом матче с "Ливерпулем". Это было всего 35 процентов Мудрика.

Михаил не может играть один. Весь "Челси" не в лучшем состоянии, они не играют в отличный футбол, у них нет хороших результатов, но у них много новых игроков, и им нужно время. Иногда нет времени, вот в чем проблема. Но, болельщики "Челси", не беспокойтесь о Михаиле, он принесет вам много счастья.

Михаил – человек, думающий только о футболе. Он ложится спать с мячом и просыпается с мячом, это залог его успеха.

Мне было очень грустно, когда он решил перейти в "Челси". Я ему сказал: "Михаил, ты можешь еще немного побыть с нами, ты нам нужен", а он сказал: "Нет, Дарио, пора уходить". Мы уважаем это", - сказал Срна.