  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Срна: Переход Мудрика в Челси, а не в Арсенал - это решение игрока
В тренде

Срна: Переход Мудрика в Челси, а не в Арсенал - это решение игрока

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Дарио считает, что футболист сможет заиграть в Челси

Срна: Переход Мудрика в Челси, а не в Арсенал - это решение игрока

twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал переход вингера Михаила Мудрика в "Челси".

"Все так просто – рынок определяет цену, а не я. И, конечно, не наш президент.

Мудрик для меня – один из трех лучших игроков Европы на своей позиции после Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Если кто-то хочет купить у "Шахтера" игрока, он должен уважать клуб, игрока и президента, потому что мы умеем продавать и покупать футболистов.

Мудрик - из нашей академии, отличный ребенок, отличный парень, отличный игрок. К сожалению, у "Челси" сейчас не все хорошо, как и у Михаила. Но у него есть все качества, чтобы быть одним из лучших игроков Премьер-лиги в следующие несколько месяцев, следующие несколько лет.

Что касается трансфера, то первоначально цена была 100 миллионов евро – 70 миллионов евро гарантировано и 30 миллионов евро бонусами. "Арсенал" также был заинтересован в Мудрике, но "Челси" показал, что он более конкретный и готов его купить.

Что касается "Арсенала", то в конце концов это было решение Михаила Мудрика, потому что "Челси" заплатил сколько мы хотели. Мы заключили соглашение с "Челси", а он сказал: "Да, я хочу пойти в "Челси".

Не беспокойтесь за Мудрика, вам еще будет приятно наблюдать за его игрой. Как и в первом матче с "Ливерпулем". Это было всего 35 процентов Мудрика.

Михаил не может играть один. Весь "Челси" не в лучшем состоянии, они не играют в отличный футбол, у них нет хороших результатов, но у них много новых игроков, и им нужно время. Иногда нет времени, вот в чем проблема. Но, болельщики "Челси", не беспокойтесь о Михаиле, он принесет вам много счастья.

Михаил – человек, думающий только о футболе. Он ложится спать с мячом и просыпается с мячом, это залог его успеха.

Мне было очень грустно, когда он решил перейти в "Челси". Я ему сказал: "Михаил, ты можешь еще немного побыть с нами, ты нам нужен", а он сказал: "Нет, Дарио, пора уходить". Мы уважаем это", - сказал Срна.

По теме
yellow-arrow
Цыганков: Мне очень помогли с возможность играть в Европе, поэтому я просто обязан помогать своей стране
yellow-arrow
Миколенко: У Динамо и сборной Украины очень хорошие болельщики, но фаны Эвертона — невероятные
yellow-arrow
Зинченко: Немного долго я заставил ждать украинских болельщиков со своим забитым голом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Metro

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Skalpod (Київ)
23.02.2023 в 00:08
Cрна як був клоуном на футбольному полі, так їм і залишився вже в менеджменті клубу: "Челсі дав більше, ми заключили контракт і Мудрик захотів перейти в Челсі"
Ответить
+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.02.2023 в 00:01
Весь текст Срни є суцільна брехня - і про "власний вибір Мудрика", і тим більше про якісь високі футбольні якості "чудового гравця". Срна він і є Срна.
Ответить
+1
0
Ol-g (Одесса)
22.02.2023 в 23:45
Это была просьба трудящихся, или, как сказала Терешкова, люди попросили, люди.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.02.2023 в 23:43
Ха)) Можна подумати, у нього був вибір)))) Мовчали б краще
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде