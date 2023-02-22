Цыганков: Мне очень помогли с возможность играть в Европе, поэтому я просто обязан помогать своей стране

Украинский новичок " Жироны " Виктор Цыганков о том, какую помощь украинцам он оказывает из Испании.

– Мы слышали, что вы с женой будете оказывать помощь Украине.

- Да, конечно. Мне очень помогли, что у меня есть возможность играть в Европе, поэтому я просто обязан помогать своей стране и украинцам чем смогу.

Очень приятно, что "Жирона" заботится об Украине и украинцах, потому что Украина и все проживающие там люди очень нуждаются в помощи. Даже животные, остающиеся без дома. Очень важно, чтобы им оказывали помощь, потому что действительно очень трудные времена для всей страны. Очень приятно, что люди заботятся о нас.

Будем надеяться, что "Жирона" будет помогать и дальше. Большое спасибо за то, что вы делаете. Это очень важно для всех украинцев и всей нашей страны.