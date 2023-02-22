Цыганков: Мне очень помогли с возможность играть в Европе, поэтому я просто обязан помогать своей стране
Жирона также помогает украинцам
Фото: gironafc.cat
Украинский новичок "
– Мы слышали, что вы с женой будете оказывать помощь Украине.
- Да, конечно. Мне очень помогли, что у меня есть возможность играть в Европе, поэтому я просто обязан помогать своей стране и украинцам чем смогу.
Очень приятно, что "Жирона" заботится об Украине и украинцах, потому что Украина и все проживающие там люди очень нуждаются в помощи. Даже животные, остающиеся без дома. Очень важно, чтобы им оказывали помощь, потому что действительно очень трудные времена для всей страны. Очень приятно, что люди заботятся о нас.
Будем надеяться, что "Жирона" будет помогать и дальше. Большое спасибо за то, что вы делаете. Это очень важно для всех украинцев и всей нашей страны.
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