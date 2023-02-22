  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков: Мне очень помогли с возможность играть в Европе, поэтому я просто обязан помогать своей стране
В тренде

Цыганков: Мне очень помогли с возможность играть в Европе, поэтому я просто обязан помогать своей стране

Наши за границей
(2 голосов)

Жирона также помогает украинцам

Цыганков: Мне очень помогли с возможность играть в Европе, поэтому я просто обязан помогать своей стране

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Украинский новичок "Жироны" Виктор Цыганков о том, какую помощь украинцам он оказывает из Испании.

– Мы слышали, что вы с женой будете оказывать помощь Украине.

- Да, конечно. Мне очень помогли, что у меня есть возможность играть в Европе, поэтому я просто обязан помогать своей стране и украинцам чем смогу.

Очень приятно, что "Жирона" заботится об Украине и украинцах, потому что Украина и все проживающие там люди очень нуждаются в помощи. Даже животные, остающиеся без дома. Очень важно, чтобы им оказывали помощь, потому что действительно очень трудные времена для всей страны. Очень приятно, что люди заботятся о нас.

Будем надеяться, что "Жирона" будет помогать и дальше. Большое спасибо за то, что вы делаете. Это очень важно для всех украинцев и всей нашей страны.

По теме
yellow-arrow
Срна: Переход Мудрика в Челси, а не в Арсенал - это решение игрока
yellow-arrow
Миколенко: У Динамо и сборной Украины очень хорошие болельщики, но фаны Эвертона — невероятные
yellow-arrow
Зинченко: Немного долго я заставил ждать украинских болельщиков со своим забитым голом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде