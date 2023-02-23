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Цыганков попал в команду недели FIFA 23

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Разработчики игры оценили выступление украинца

Цыганков попал в команду недели FIFA 23

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков удостоился внимания популярного футбольного симулятора.

В поединке 22-го тура Ла Лиги против "Альмерии" (6:2) Цыганков забил дебютный гол и отдал первую результативную за свою новую команды. Столь яркая игра позволила украинцу попасть в 17-ю команду недели FIFA 23.

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У обычной карточки 25-летнего вингера в игре рейтинг 80, а у информа - 87. Карточка футболиста доступна в режиме игры Ultimate Team.

Компанию Цыганкову составили такие игроки, как Кевин де Брюйне ( "Манчестер Сити") и Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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