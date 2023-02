Цыганков попал в команду недели FIFA 23

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков удостоился внимания популярного футбольного симулятора.

В поединке 22-го тура Ла Лиги против "Альмерии" (6:2) Цыганков забил дебютный гол и отдал первую результативную за свою новую команды. Столь яркая игра позволила украинцу попасть в 17-ю команду недели FIFA 23.

У обычной карточки 25-летнего вингера в игре рейтинг 80, а у информа - 87. Карточка футболиста доступна в режиме игры Ultimate Team.

Компанию Цыганкову составили такие игроки, как Кевин де Брюйне ( "Манчестер Сити") и Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").

Midfield dominance ????#TOTW 1️⃣7️⃣ has arrived in #FUT in #FIFA23. pic.twitter.com/myDOSogqt9