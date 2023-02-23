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Стало известно, сколько Забарный пропустит из-за травмы

Наши за границей
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(1 голосов)

Дебют украинца снова переносится

Стало известно, сколько Забарный пропустит из-за травмы

Фото: afcb.co.uk

Новина українською

Видимо, мы не скоро увидим дебют Ильи Забарного в АПЛ. Украинский защитник "Борнмута" не выйдет на поле до апреля. Как сообщает Football Insider, у 20-летнего игрока травма стопы. Об этом стало известно после медобследования.

Илья еще не пока играл в составе новой команды. Ранее из-за повреждения защитник пропустил три матча "Борнмута" в АПЛ - с "Брайтоном" (0:1), "Ньюкаслом" (1:1) и "Вулверхэмптоном" (1:0).

Напомним, Забарный перешел из киевского "Динамо" в зимнее трансферное окно. Футболист заключил контракт с вишнями до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, английский клуб заплатил за него 22,7 млн евро.

Ближайший матч "Борнмут" проведёт 25 февраля – против "Манчестер Сити" на домашнем поле.

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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Комментарии (1)
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Рокицький (Біла Церква)
23.02.2023 в 13:28
Йому лише 20 років))))))
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