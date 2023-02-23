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Кривцов: Все в Майами знают об этой ужасной войне, которая сейчас идет в нашей стране

Наши за границей
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Защитник рассказал о людях в США

Кривцов: Все в Майами знают об этой ужасной войне, которая сейчас идет в нашей стране

Фото: InterMiamiCF

Новина українською

Украинский новичок американского клуба "Интер Майами" Сергей Кривцов поделился первыми впечатлениями о жизни в Майами.

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"Видимо, релакс-вайб, что здесь все очень вежливые, улыбаются, спрашивают, как дела, что делал.

Очень многие, когда узнают, что я из Украины, выражают поддержку нашей стране. Все здесь знают об этой ужасной войне, которая сейчас идет в нашей стране. Для меня это очень важно и интересно, потому что я не знал, что здесь настолько все знают об этой ситуации, поскольку война далековато", — сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Интер Майами
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Источник:
THE GAME / ROMAN KADEMIN

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