Петраков: Федерация футбола Армении выразила готовность помочь мне в любом вопросе

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков подвел итоги работы, проделанной за месяц. Слова украинского специалиста приводит Sport.news.am со ссылкой на пресс-службу ФФА.

"Я впервые встретился с членами исполкома ФФА. Все выразили готовность помочь мне в любом вопросе. Получил очень положительные впечатления.

Я следил за товарищескими матчами с участием наших футболистов. С завтрашнего дня начну смотреть матчи Премьер-лиги. В Чаренцаване буду следить за игрой "Ван" - "Пюник". Сейчас все зависит от меня, нашего тренерского штаба и футболистов", - сказал Петраков.