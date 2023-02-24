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Петраков: Федерация футбола Армении выразила готовность помочь мне в любом вопросе

Наши за границей
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Украинский тренер понемногу адаптируется в другой стране

Петраков: Федерация футбола Армении выразила готовность помочь мне в любом вопросе

Фото: ffa.am

Новина українською

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков подвел итоги работы, проделанной за месяц. Слова украинского специалиста приводит Sport.news.am со ссылкой на пресс-службу ФФА.

"Я впервые встретился с членами исполкома ФФА. Все выразили готовность помочь мне в любом вопросе. Получил очень положительные впечатления.

Я следил за товарищескими матчами с участием наших футболистов. С завтрашнего дня начну смотреть матчи Премьер-лиги. В Чаренцаване буду следить за игрой "Ван" - "Пюник". Сейчас все зависит от меня, нашего тренерского штаба и футболистов", - сказал Петраков.

Напомним, что Петраков возглавил сборную Армении фактически сразу после того, как покинул национальную команду Украины. В отборочной группе Евро–2024 армяне сыграют с Хорватией, Турцией, Уэльсом и Латвией.

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В статье: Армения Александр Петраков
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Источник:
Sport.news.am

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