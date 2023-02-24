СМИ: Реал отказался от идеи подписать Мудрика из-за цены и отсутствия опыта
Хотя такие разговоры в менеджменте и велись
twitter.com/ChelseaFC
В кулуарах руководства мадридского "Реала" действительно обсуждался вариант с подписанием вингера Шахтера Михаила Мудрика, однако до конкретики дело так и не дошло, пишет Defensa Central.
Источник сообщает, что менеджмент мадридского клуба действительно обсуждал Мудрика, однако совет директоров от этой идеи окончательно отказался тогда, когда узнал финансовые запросы "Шахтера" в 100 миллионов евро.
В Мадриде сочли эту сумму слишком завышенной для игрока, у которого нет солидного опыта выступлений на высоком уровне, в том числе в еврокубках.
Также "Реал" понимал, что Мудрику вряд ли сразу найдется место в стартовом составе, поэтому было принято решение следить за более дешевыми альтернативами, которые соответствуют этому профилю.
Напомним, что в итоге Мудрик перешел в "Челси" за 70+30 миллионов евро.
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