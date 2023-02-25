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Соломон: 24 февраля - ужасный день. Проснулся ночью, когда услышал взрывы

Наши за границей
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Хавбек горняков рассказал про 24 февраля 2022 года

Соломон: 24 февраля - ужасный день. Проснулся ночью, когда услышал взрывы

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Вингер "Фулхэма" Манор Соломон, права на которого принадлежат "Шахтеру", вспомнил, как он пережил 24 февраля 2022 года.

"Это был ужасный день. Я проснулся посреди ночи, когда услышал взрывы, поэтому я включил телевизор, открыл свой телефон и увидел, что некоторые другие игроки пишут сообщения, спрашивая, что происходит.

Потом в израильских новостях и в украинских новостях говорили, что в Киеве что-то началось и были какие-то взрывы.

Никто не знал, что именно происходит, но мы понимали, что происходит что-то плохое. У меня есть водитель, который отвез меня на границу. Я взял весь багаж, который мог.

На самом деле ужасный день. До границы мы добирались примерно 18 часов. И если бы это был не такой опытный водитель, и если бы он не ехал по проселочным дорогам, это заняло бы, может быть, два или три дня, потому что все ехали в одном направлении

И еще, на границе это был большой кошмар, видеть всех детей, плачущих матерей, которые не знали, что с ними будет.

Я пересек границу, у меня была семья, в которую я мог вернуться, у меня была страна, в которую я мог вернуться, у меня был дом в Израиле, но украинцы не знали, что с ними будет, так что это было по-настоящему ужасный день", - рассказал Соломон.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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Источник:
Фулхэм

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