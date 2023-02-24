Миколенко: 24 февраля я проснулся в три часа ночи - был большой страх, не понимал, как действовать

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко рассказал о том, как для него прошел год полномасштабной войны России против Украины.

"Помню, я проснулся около 3 часов ночи. И я увидел сообщение о том, что началась война, куда уже попали ракеты. Был большой страх. Как и все в Украине, и те, кто был за границей, я не понимал, как действовать. Я не знал, как помочь родителям, друзьям.

Последние четыре месяца большие проблемы с электричеством. У многих людей нет отопления, нет света. Трудно представить, как живут люди.

Я не знаю, когда это закончится, но надеюсь, что как можно скорее. Очень тяжело думать, что это все еще продолжается", - сказал Миколенко.