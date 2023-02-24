Миколенко: 24 февраля я проснулся в три часа ночи - был большой страх, не понимал, как действовать
В Англии игрок не знал, как помочь своей семье в Украине
фото - Getty Images
Украинский защитник "
"Помню, я проснулся около 3 часов ночи. И я увидел сообщение о том, что началась война, куда уже попали ракеты. Был большой страх. Как и все в Украине, и те, кто был за границей, я не понимал, как действовать. Я не знал, как помочь родителям, друзьям.
Последние четыре месяца большие проблемы с электричеством. У многих людей нет отопления, нет света. Трудно представить, как живут люди.
Я не знаю, когда это закончится, но надеюсь, что как можно скорее. Очень тяжело думать, что это все еще продолжается", - сказал Миколенко.
Популярное сейчас
- Перед посольством РФ в Берлине поставили подбитый Т-72 россиян. В посольствах Британии сыграли гимн Украины
- Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги Европы
- Шахтер поедет в Роттердам. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
- У Малиновского после матча с Тулузой возникли проблемі с прохождением допинг-контроля. Он опоздал на самолет команды
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО