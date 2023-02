Авторитетное английское СМИ внесло Зинченко в тройку лучших трансферов этого сезона АПЛ

Авторитетное издание ESPN на своем английском аккаунте в Twitter попросило своих пользователей выбрать лучший трансфер в этом сезоне АПЛ.

В список номинантов включили и игрока "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко. Компанию ему составили нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд и опорный полузащитник “Манчестер Юнайтед” Каземиро.

Who has been the best Premier League signing this season? ???? pic.twitter.com/n4ttWfMwUV