  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Авторитетное английское СМИ внесло Зинченко в тройку лучших трансферов этого сезона АПЛ
В тренде

Авторитетное английское СМИ внесло Зинченко в тройку лучших трансферов этого сезона АПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

Наряду с лучшими в своем деле

Авторитетное английское СМИ внесло Зинченко в тройку лучших трансферов этого сезона АПЛ

фото - Getty Images

Новина українською

Авторитетное издание ESPN на своем английском аккаунте в Twitter попросило своих пользователей выбрать лучший трансфер в этом сезоне АПЛ.

В список номинантов включили и игрока "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко. Компанию ему составили нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд и опорный полузащитник “Манчестер Юнайтед” Каземиро.

В комментариях большая часть аудитории поддержала именно украинского исполнителя, однако норвежца и бразильца читатели выбирали не меньше. Опроса от ESPN не было, поэтому пользователям удалось открыто подискутировать на эту тему.

Напомним, что Зинченко перешел из "Манчестер Сити" в "Арсенал" прошлым летом за 35 миллионов евро – украинец является самым дешевым трансфером из этой тройки. За Холанда "горожане" заплатили 60 млн евро, а за Каземиро "манкунианцы" – 70,65 млн евро.

В этом сезоне на счету украинца 16 матчей в АПЛ, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

По теме
yellow-arrow
Миколенко выйдет в старте против команды чемпиона мира
yellow-arrow
Если Челси будет играть с Мудриком и Мадуэке, Тоттенхэм победить не удастся, - Мерсон
yellow-arrow
Экс-тренер Челси: Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Каземиро Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Александр Зинченко Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде