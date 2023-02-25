Авторитетное английское СМИ внесло Зинченко в тройку лучших трансферов этого сезона АПЛ

Авторитетное издание ESPN на своем английском аккаунте в Twitter попросило своих пользователей выбрать лучший трансфер в этом сезоне АПЛ.

В список номинантов включили и игрока "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко. Компанию ему составили нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд и опорный полузащитник “Манчестер Юнайтед” Каземиро.

Who has been the best Premier League signing this season? ???? pic.twitter.com/n4ttWfMwUV — ESPN UK (@ESPNUK) February 24, 2023

В комментариях большая часть аудитории поддержала именно украинского исполнителя, однако норвежца и бразильца читатели выбирали не меньше. Опроса от ESPN не было, поэтому пользователям удалось открыто подискутировать на эту тему.

Напомним, что Зинченко перешел из "Манчестер Сити" в "Арсенал" прошлым летом за 35 миллионов евро – украинец является самым дешевым трансфером из этой тройки. За Холанда "горожане" заплатили 60 млн евро, а за Каземиро "манкунианцы" – 70,65 млн евро.

В этом сезоне на счету украинца 16 матчей в АПЛ, в которых он забил один гол и отдал один ассист.