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Миколенко выйдет в старте против команды чемпиона мира

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Очередная игра с первых минут для украинца

Миколенко выйдет в старте против команды чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 25-го тура чемпионата Англии "Эвертон" сыграет против "Астон Виллы". Украинский левый защитник Виталий Миколенко сыграет в старте.

Сегодня оборонец будет противостоять команде, в которой выступает действующий чемпион мира Эмилиано Мартинес. Для Миколенко это будет 24-й матч в текущем розыгрыше АПЛ с первых минут из 24 возможных.

Перед этим поединком “ириски” идут на 16 месте АПЛ, а “львы” занимают 11 позицию.

Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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