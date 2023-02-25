Миколенко выйдет в старте против команды чемпиона мира
Очередная игра с первых минут для украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 25-го тура чемпионата Англии "Эвертон" сыграет против "Астон Виллы". Украинский левый защитник Виталий Миколенко сыграет в старте.
Сегодня оборонец будет противостоять команде, в которой выступает действующий чемпион мира Эмилиано Мартинес. Для Миколенко это будет 24-й матч в текущем розыгрыше АПЛ с первых минут из 24 возможных.
Перед этим поединком “ириски” идут на 16 месте АПЛ, а “львы” занимают 11 позицию.
Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.
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