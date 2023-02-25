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Зинченко выведет Арсенал на игру против Лестера в качестве капитана

Наши за границей
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(1 голосов)

Первый раз в футболке лондонцев

Зинченко выведет Арсенал на игру против Лестера в качестве капитана

Фото: facebook.com/Arsenal

Новина українською

В рамках 25-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" сыграет на выезде против "Лестера".

Александр Зинченко начнет этот поединок в стартовом составе "канониров". Примечательно, что украинский защитник выведет "красных" на поле в качестве капитана команды. При этом первый капитан и вице-капитан "Арсенала" Мартин Эдегор и Гранит Джака начнут эту игру также с первых минут.

26-летний украинец будет носить капитанскую повязку во второй раз в своей клубной карьере. Первый раз был весной прошлого года – тогда Зинченко в составе "Ман Сити" с украинским флагом и капитанской повязкой вышел на матч Кубка Англии против "Питерборо Юнайтед".

Как пишет журналист PA Sport Марк Манн-Брайанс, передать повязку Зинченко придумал капитан команды, норвежец Мартин Эдегор.

Матч против "лис" станет 17-м для Александра в этом сезоне чемпионата Англии.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Лестер Сити
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Источник:
Premier League

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Комментарии (3)
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kalan-86 (Анкара)
25.02.2023 в 16:35
Про щось це та говорить. Тільки перемоги у матчу!
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+1
0
филанкрот (donetsk)
25.02.2023 в 17:14
просвистіли лідерство
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
25.02.2023 в 17:20
Говорить про те, що Україну підтримує майже весь світ. Ну і + Зіну поважають
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0
0

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