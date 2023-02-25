Зинченко выведет Арсенал на игру против Лестера в качестве капитана

В рамках 25-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" сыграет на выезде против "Лестера".

Александр Зинченко начнет этот поединок в стартовом составе "канониров". Примечательно, что украинский защитник выведет "красных" на поле в качестве капитана команды. При этом первый капитан и вице-капитан "Арсенала" Мартин Эдегор и Гранит Джака начнут эту игру также с первых минут.

26-летний украинец будет носить капитанскую повязку во второй раз в своей клубной карьере. Первый раз был весной прошлого года – тогда Зинченко в составе "Ман Сити" с украинским флагом и капитанской повязкой вышел на матч Кубка Англии против "Питерборо Юнайтед".

Как пишет журналист PA Sport Марк Манн-Брайанс, передать повязку Зинченко придумал капитан команды, норвежец Мартин Эдегор.

Матч против "лис" станет 17-м для Александра в этом сезоне чемпионата Англии.