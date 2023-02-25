Ярмоленко выйдет в старте Аль-Айна в игре за Суперкубок ОАЭ
Андрей может завоевать свой первый титул в арабском клубе
Фото: UAF
Сегодня команда Сергея Ребров "Аль-Айн" сыграет с "Аль-Шарджи" в поединке за Суперкубок ОАЭ. Начало встречи – 18:30.
Андрей Ярмоленко начнет эту встречу с первых минут.
Этот титул может стать третьим для украинского наставника и первым для вингера сборной Украины в арабском клубе.
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