Украинский тандем. Беседин и Безус выйдут в старте Омонии на матч чемпионата Кипра
Против АПОЭЛа
Фото: omonoiafc.com.cy
В рамках 25-го тура чемпионата Кипра "Омония" дома сыграет против АПОЭЛа. Матч начнется в 19.00.
В стартовом составе "Омонии" выйдут два украинских легионера – Роман Безус и Артем Беседин. Для Безуса это девятое появление в основном составе команды в чемпионате, а для Беседина – третье.
Перед началом этого поединка "Омония" идет на пятом месте турнирной таблицы Кипра, а АПОЭЛ – на втором. Лидирует в лиге АЕК из Ларнаки.
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