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Украинский тандем. Беседин и Безус выйдут в старте Омонии на матч чемпионата Кипра

Наши за границей
(1 голосов)

Против АПОЭЛа

Украинский тандем. Беседин и Безус выйдут в старте Омонии на матч чемпионата Кипра

Фото: omonoiafc.com.cy

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 25-го тура чемпионата Кипра "Омония" дома сыграет против АПОЭЛа. Матч начнется в 19.00.

В стартовом составе "Омонии" выйдут два украинских легионера – Роман Безус и Артем Беседин. Для Безуса это девятое появление в основном составе команды в чемпионате, а для Беседина – третье.

Перед началом этого поединка "Омония" идет на пятом месте турнирной таблицы Кипра, а АПОЭЛ – на втором. Лидирует в лиге АЕК из Ларнаки.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин
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