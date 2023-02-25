Украинский тандем. Беседин и Безус выйдут в старте Омонии на матч чемпионата Кипра

В рамках 25-го тура чемпионата Кипра "Омония" дома сыграет против АПОЭЛа. Матч начнется в 19.00.

В стартовом составе "Омонии" выйдут два украинских легионера – Роман Безус и Артем Беседин. Для Безуса это девятое появление в основном составе команды в чемпионате, а для Беседина – третье.

Перед началом этого поединка "Омония" идет на пятом месте турнирной таблицы Кипра, а АПОЭЛ – на втором. Лидирует в лиге АЕК из Ларнаки.