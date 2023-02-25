Лунин начнет игру против Атлетико в запасе Реала

В рамках 23-го тура чемпионата Испании в рамках мадридского дерби "Реал" дома сыграет против "Атлетико". Начало встречи – 19:30.

Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин начнет эту игру на скамейке для запасных.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Вальверде, Себальос, Винисиус, Асенсио, Бензема.

"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилдо, Барриос, Коке, Льоренте, Сауль, Караско, Гризманн.

В этом сезоне 24 украинца сыграли в 11 поединках в составе мадридцев.