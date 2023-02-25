Лунин начнет игру против Атлетико в запасе Реала
Куртуа будет защищать ворота "сливочных" в игре с "матрасниками"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 23-го тура чемпионата Испании в рамках мадридского дерби "Реал" дома сыграет против "Атлетико". Начало встречи – 19:30.
Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин начнет эту игру на скамейке для запасных.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Вальверде, Себальос, Винисиус, Асенсио, Бензема.
"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилдо, Барриос, Коке, Льоренте, Сауль, Караско, Гризманн.
В этом сезоне 24 украинца сыграли в 11 поединках в составе мадридцев.
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