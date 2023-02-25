Зинченко - второй лучший игрок поединка Лестер - Арсенал
Высшую оценку получил только у автора ассиста - Троссар
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 25-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал"
"Красных" на эту игру в качестве капитана вывел Александр Зинченко. Украинец провел на поле все основное время и был заменен всего на 90+3 минуте. Александра заменил Томиясу.
За этот поединок от аналитического портала WhoScored Зинченко получил отметку 7,4. За время проведенный на поле 26-летний украинец выиграл четыре верховых дуэли. А показатель точности передач Саши в этом матче составил 86%.
В этом сезоне АПЛ Александр провел 16 матчей, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 ассист.
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