Зинченко - второй лучший игрок поединка Лестер - Арсенал

В рамках 25-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" в гостях минимально обыграл "Лестер". Победу "канонирам" принес гол Мартинелли в начале второго тайма.

"Красных" на эту игру в качестве капитана вывел Александр Зинченко. Украинец провел на поле все основное время и был заменен всего на 90+3 минуте. Александра заменил Томиясу.

За этот поединок от аналитического портала WhoScored Зинченко получил отметку 7,4. За время проведенный на поле 26-летний украинец выиграл четыре верховых дуэли. А показатель точности передач Саши в этом матче составил 86%.

В этом сезоне АПЛ Александр провел 16 матчей, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 ассист.