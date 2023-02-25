Стала известна оценка Миколенко за проигранный матч с Астон Виллой
Виталий отыграл весь поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 25-го тура АПЛ "Эвертон"
Виталий Миколенко начал эту игру в стартовом составе хозяев поля и провел на поле все 90 минут. За этот поединок украинский защитник получил от аналитического портала WhoScored отметку 6,4. Показатель точности передач 23-летнего игрока составил 83%.
В этом сезоне на клубном уровне Виталий сыграл 25 матчей.
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
25.02.2023 в 20:39
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