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Стала известна оценка Миколенко за проигранный матч с Астон Виллой

Наши за границей
(1 голосов)

Виталий отыграл весь поединок

Стала известна оценка Миколенко за проигранный матч с Астон Виллой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 25-го тура АПЛ "Эвертон" дома проиграл "Астон Вилли" - 0:2. Таким образом, "ириски" снова вернулись в зону вылета в таблице.

Виталий Миколенко начал эту игру в стартовом составе хозяев поля и провел на поле все 90 минут. За этот поединок украинский защитник получил от аналитического портала WhoScored отметку 6,4. Показатель точности передач 23-летнего игрока составил 83%.

В этом сезоне на клубном уровне Виталий сыграл 25 матчей.

Стала известна оценка Миколенко за проигранный матч с Астон Виллой - изображение 1
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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
25.02.2023 в 20:39
ДВАДЦЯТЬ П'ЯТЬ матчів! Більшість з них в АПЛ... найбільш інтенсивному ТОПчемпіонаті... Чи міг хтось під час переходу в Евертон уявити, що Миколенко стане гравцем основи? Так наразі іріски на дні, але всі розуміють, що воно на декілька поверхів вище рівня УПЛ. Тепер головне, що Віталія не "зламали"... Таке навантаження "не для наших людей"!
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