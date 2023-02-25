Стала известна оценка Миколенко за проигранный матч с Астон Виллой

В рамках 25-го тура АПЛ "Эвертон" дома проиграл "Астон Вилли" - 0:2. Таким образом, "ириски" снова вернулись в зону вылета в таблице.

Виталий Миколенко начал эту игру в стартовом составе хозяев поля и провел на поле все 90 минут. За этот поединок украинский защитник получил от аналитического портала WhoScored отметку 6,4. Показатель точности передач 23-летнего игрока составил 83%.

В этом сезоне на клубном уровне Виталий сыграл 25 матчей.