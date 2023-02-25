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Андрей Ярмоленко был заменен на первой компенсированной к первому тайму минуте матча Аль-Айна

Наши за границей
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Очевидно, игрок получил повреждение

Андрей Ярмоленко был заменен на первой компенсированной к первому тайму минуте матча Аль-Айна

Фото: facebook.com/alainfcae

UA-Футбол
Новина українською

В Суперкубке ОАЭ "Аль-Айн" Сергея Реброва противостоит команде "Шарджа". После первого тайма счет – 1:0 в пользу соперника команды украинского тренера.

Примечательно, что в стартовом составе "Аль-Айна" вышел украинский легионер Андрей Ярмоленко, но до перерыва он не доиграл. Украинец был заменен на первой компенсированной (!) к первому тайму минуте.

Очевидно, Ярмоленко получил повреждение. О характере травмы не сообщается.

Отметим, что в марте Андрей Ярмоленко должен прибыть в расположение сборной Украины на первый в 2023-м году сбор национальной команды.

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В статье: Андрей Ярмоленко
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