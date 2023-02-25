Андрей Ярмоленко был заменен на первой компенсированной к первому тайму минуте матча Аль-Айна

В Суперкубке ОАЭ "Аль-Айн" Сергея Реброва противостоит команде "Шарджа". После первого тайма счет – 1:0 в пользу соперника команды украинского тренера.

Примечательно, что в стартовом составе "Аль-Айна" вышел украинский легионер Андрей Ярмоленко, но до перерыва он не доиграл. Украинец был заменен на первой компенсированной (!) к первому тайму минуте.

Очевидно, Ярмоленко получил повреждение. О характере травмы не сообщается.

Отметим, что в марте Андрей Ярмоленко должен прибыть в расположение сборной Украины на первый в 2023-м году сбор национальной команды.