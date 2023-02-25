Богдан Милованов провел 13-й матч в чемпионате Португалии. Его Арука победила 2:0

В рамках 22-го тура чемпионата Португалии "Арука" дома одолела прямого конкурента в борьбе за попадание в зону еврокубков "Касса Пиа" 2:0. Весь матч за победителей отыграл украинский защитник Богдан Милованов.

Для него это был тринадцатый матч в чемпионате Португалии.

Богдан Милованов перешел в "Аруку" летом 2022-го года из хихонского "Спортинга" как свободный агент. После 22-х сыгранных матчей "Арука" занимает шестое место турнирной таблицы с 33-я очками в активе.