Богдан Милованов провел 13-й матч в чемпионате Португалии. Его Арука победила 2:0
Украинец на хорошем счету
uaf.ua
В рамках 22-го тура чемпионата Португалии "Арука" дома одолела прямого конкурента в борьбе за попадание в зону еврокубков "Касса Пиа" 2:0. Весь матч за победителей отыграл украинский защитник Богдан Милованов.
Для него это был тринадцатый матч в чемпионате Португалии.
Богдан Милованов перешел в "Аруку" летом 2022-го года из хихонского "Спортинга" как свободный агент. После 22-х сыгранных матчей "Арука" занимает шестое место турнирной таблицы с 33-я очками в активе.
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