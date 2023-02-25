Ребров и Ярмоленко проиграли матч за Суперкубок ОАЭ
Сергей Станиславович упустил возможность выиграть третий титул в арабском клубе
Фото: twitter.com/alainfcae / Автор невідомий
Сегодня, 25 февраля в матче за Суперкубок ОАЭ "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва проиграл "Аль-Шардже". Единственный мяч во встрече был забит на 29-й минуте.
Андрей Ярмоленко начал эту игру в стартовом составе, однако был вынужден покинуть поле в конце первого тайма. Украинский вингер на 45-й минуте встречи повредил бедро.
Этот титул мог стать третьим для Реброва в арабском клубе и первым для Ярмоленко.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лукашенко – о санкциях МОК в отношении Беларуси: На ровном месте, ни за что. Нас пытаются задушить
- Первые ожили, вторые не сдулись. Лестер – Арсенал. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 25.02.2023
- Ребров: Очень стыдно, что Украина вынуждена терять своих лучших людей в противостоянии с гнилыми
- "Вместе мы одержим победу над агрессором", - Ребров высказал благодарность Байдену после его визита в Киев
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн