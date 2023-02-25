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Ребров и Ярмоленко проиграли матч за Суперкубок ОАЭ

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Сергей Станиславович упустил возможность выиграть третий титул в арабском клубе

Ребров и Ярмоленко проиграли матч за Суперкубок ОАЭ

Фото: twitter.com/alainfcae / Автор невідомий

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Сегодня, 25 февраля в матче за Суперкубок ОАЭ "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва проиграл "Аль-Шардже". Единственный мяч во встрече был забит на 29-й минуте.

Андрей Ярмоленко начал эту игру в стартовом составе, однако был вынужден покинуть поле в конце первого тайма. Украинский вингер на 45-й минуте встречи повредил бедро.

Этот титул мог стать третьим для Реброва в арабском клубе и первым для Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко был заменен на первой компенсированной к первому тайму минуте матча Аль-Айна
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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) Аль-Шарджа
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