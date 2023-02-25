Ребров и Ярмоленко проиграли матч за Суперкубок ОАЭ

Сегодня, 25 февраля в матче за Суперкубок ОАЭ "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва проиграл "Аль-Шардже". Единственный мяч во встрече был забит на 29-й минуте.

Андрей Ярмоленко начал эту игру в стартовом составе, однако был вынужден покинуть поле в конце первого тайма. Украинский вингер на 45-й минуте встречи повредил бедро.

Этот титул мог стать третьим для Реброва в арабском клубе и первым для Ярмоленко.