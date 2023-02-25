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Беседин и Безус не помогли. Омония насухо проиграла АПОЭЛу

Наши за границей
(1 голосов)

Четвертое поражение в последних пяти матчах во всех турнирах

Беседин и Безус не помогли. Омония насухо проиграла АПОЭЛу

Фото: Goal News CY

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 25-го тура чемпионата Кипра "Омония" принимала АПОЭЛ. В стартовом составе хозяев вышли украинцы Роман Безус и Артем Беседин. Первый отыграл 63 минуты, второй – весь матч.

"Омония" проиграла со счетом 0:2.

Это уже четвертое поражение команды украинцев в последних пяти матчах. Трижды за этот период "Омония" проиграла в чемпионате Кипра, однажды – в Кубке страны.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин Омония (Никосия)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
25.02.2023 в 22:37
звісна річ! Беседін - це синонім слова засуха)Чого очікували кіпри? !
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