Беседин и Безус не помогли. Омония насухо проиграла АПОЭЛу
Четвертое поражение в последних пяти матчах во всех турнирах
Фото: Goal News CY
В рамках 25-го тура чемпионата Кипра "Омония" принимала АПОЭЛ. В стартовом составе хозяев вышли украинцы Роман Безус и Артем Беседин. Первый отыграл 63 минуты, второй – весь матч.
"Омония" проиграла со счетом 0:2.
Это уже четвертое поражение команды украинцев в последних пяти матчах. Трижды за этот период "Омония" проиграла в чемпионате Кипра, однажды – в Кубке страны.
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25.02.2023 в 22:37
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