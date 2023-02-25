Беседин и Безус не помогли. Омония насухо проиграла АПОЭЛу

В рамках 25-го тура чемпионата Кипра "Омония" принимала АПОЭЛ. В стартовом составе хозяев вышли украинцы Роман Безус и Артем Беседин. Первый отыграл 63 минуты, второй – весь матч.

"Омония" проиграла со счетом 0:2.

Это уже четвертое поражение команды украинцев в последних пяти матчах. Трижды за этот период "Омония" проиграла в чемпионате Кипра, однажды – в Кубке страны.