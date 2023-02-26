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Цыганков второй раз подряд выйдет в старте Жироны

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В предыдущем матче он оформил два результативных действия

Цыганков второй раз подряд выйдет в старте Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" сыграет против "Жироны". В стартовом составе каталонцев появится Виктор Цыганков.

Украинец во второй раз выйдет в основе. В прошлом туре Примеры он провел на поле против “Альмерии” 64 минуты, отличившись двумя результативными действиями. До этого он еще дважды выходил из скамейки для запасных.

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Перед этим матчем "Атлетик" занимает седьмое место, в то время как "Жирона" идет 11-ю. Между командами разрыв в пять очков.

Баски и каталонцы начнут свою игру в 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Виктор Цыганков Жирона
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