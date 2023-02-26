Цыганков второй раз подряд выйдет в старте Жироны
В предыдущем матче он оформил два результативных действия
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" сыграет против "Жироны". В стартовом составе каталонцев появится Виктор Цыганков.
Украинец во второй раз выйдет в основе. В прошлом туре Примеры он провел на поле против “Альмерии” 64 минуты, отличившись двумя результативными действиями. До этого он еще дважды выходил из скамейки для запасных.
Перед этим матчем "Атлетик" занимает седьмое место, в то время как "Жирона" идет 11-ю. Между командами разрыв в пять очков.
Баски и каталонцы начнут свою игру в 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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