Мудрик начнет матч против Тоттенхэма со скамьи для запасных

В рамках 25-го тура АПЛ "Тоттенхэм" сыграет против "Челси". Украинец Михаил Мудрик не выйдет в старте на этот поединок.

Второй раз подряд вингер не сыграет в основе. На прошлой неделе Поттер не включил его в стартовую одиннадцатку против “Саутгемптона” – украинец вышел на замену во втором тайме. В общей сложности на его счету пять матчей в составе "Челси".

Перед стартом матча подопечные Конте занимают четвертое место в АПЛ с 42 очками в активе, а команда Поттера идет на 10 позиции с 31 зачетным пунктом.

"Тоттенхэм" и "Челси" начнут в 15:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.