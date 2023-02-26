Мудрик начнет матч против Тоттенхэма со скамьи для запасных
Во второй раз подряд украинец не сыграет с первых минут
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 25-го тура АПЛ "Тоттенхэм" сыграет против "Челси". Украинец Михаил Мудрик не выйдет в старте на этот поединок.
Второй раз подряд вингер не сыграет в основе. На прошлой неделе Поттер не включил его в стартовую одиннадцатку против “Саутгемптона” – украинец вышел на замену во втором тайме. В общей сложности на его счету пять матчей в составе "Челси".
Перед стартом матча подопечные Конте занимают четвертое место в АПЛ с 42 очками в активе, а команда Поттера идет на 10 позиции с 31 зачетным пунктом.
"Тоттенхэм" и "Челси" начнут в 15:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
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