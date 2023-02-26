Цыганков оформил голевое действие за Жирону во втором матче подряд
На этот раз пострадали баски
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" и "Жирона" встречаются в матче 23-го тура чемпионата Испании. Вингер каталонцев Виктор Цыганков вышел в старте каталонцев, а уже на четвертой минуте отличился ассистом.
Украинец получил мяч на правом фланге, обработал его и отдал под удар партнеру – Алейкс Гарсия в касание пробил в левый верхний угол.
Это третье результативное действие для Цыганкова во втором матче подряд. Неделю назад он записал в свой актив гол+пас в поединке с “Альмерией”.
За ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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