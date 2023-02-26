Цыганков оформил голевое действие за Жирону во втором матче подряд

"Атлетик" и "Жирона" встречаются в матче 23-го тура чемпионата Испании. Вингер каталонцев Виктор Цыганков вышел в старте каталонцев, а уже на четвертой минуте отличился ассистом.

Украинец получил мяч на правом фланге, обработал его и отдал под удар партнеру – Алейкс Гарсия в касание пробил в левый верхний угол.

Это третье результативное действие для Цыганкова во втором матче подряд. Неделю назад он записал в свой актив гол+пас в поединке с “Альмерией”.

За ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол.