Соболь выйдет в старте Страсбурга на матч Лиги 1
Второй раз подряд
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
"Клермон" и "Страсбург" сойдутся в поединке в 25-м туре французского чемпионата. В старте "сине-белых" выйдет украинец Эдуард Соболь.
Защитник второй раз подряд сыграет в основе "Страсбурга". На прошлой неделе Соболь появился в матче против “Анже” и на 14-й минуте записал в свой актив ассист.
В общей сложности на счету украинца пять матчей в новой команде. Соболь перешел в “Страсбург” в конце января из “Брюгге”.
“Сине-белые” и “Клермон” начнут в 16:00.
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