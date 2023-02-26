Соболь выйдет в старте Страсбурга на матч Лиги 1

"Клермон" и "Страсбург" сойдутся в поединке в 25-м туре французского чемпионата. В старте "сине-белых" выйдет украинец Эдуард Соболь.

Защитник второй раз подряд сыграет в основе "Страсбурга". На прошлой неделе Соболь появился в матче против “Анже” и на 14-й минуте записал в свой актив ассист.

В общей сложности на счету украинца пять матчей в новой команде. Соболь перешел в “Страсбург” в конце января из “Брюгге”.

“Сине-белые” и “Клермон” начнут в 16:00.