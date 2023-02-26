Цыганков стал лучшим игроком Жироны в игре против Атлетика
Виктор оформил ассист
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Жирона"
Виктор Цыганков вышел в стартовом составе гостей на поединок и уже на 4-й минуте встречи отметился результативной передачей. В итоге украинский вингер провел на поле 80 минут, после чего был заменен на Рейньера.
Это результативное действие стало 3-м для украинца во второй игре подряд. А неделю назад Виктор отличился голом и ассистом в матче против "Альмерии".
За эту игру Цыганков получил отметку 7,1 от аналитического портала WhoScored. Это лучшая оценка среди всех футболистов "Жироны", а также вторая среди всех игроков матча - выше только у автора гола Гарсии.
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