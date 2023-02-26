  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков стал одним из лучших игроков Жироны в игре против Атлетика
В тренде

Цыганков стал одним из лучших игроков Жироны в игре против Атлетика

Наши за границей
Обновлено
(5 голосов)

Виктор оформил ассист

Цыганков стал одним из лучших игроков Жироны в игре против Атлетика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде обыграла "Атлетик" из Бильбао - со счетом 3:2.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе гостей на поединок и уже на 4-й минуте встречи отметился результативной передачей. В итоге украинский вингер провел на поле 80 минут, после чего был заменен на Рейньера.

Это результативное действие стало 3-м для украинца во второй игре подряд. А неделю назад Виктор отличился голом и ассистом в матче против "Альмерии".

За эту игру Цыганков получил отметку 7,1 от аналитического портала WhoScored. Это одна из лучших оценок среди всех футболистов "Жироны".

Цыганков стал одним из лучших игроков Жироны в игре против Атлетика - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Дебри Поттера, танцы Тен Хага, отсутствие Неймара как плюс для Парижа. Аудиомнение #194
yellow-arrow
Аусси: В Армении много умных людей, которые поддерживают Украину
yellow-arrow
Цыганык: Забарный говорит, что будет готов через две недели. Тренер говорит, что нужно четыре
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Жажа the best (Харьков)
26.02.2023 в 20:00
У меня своя теория относительно успешной игры Цыганкова. Сегодня снова как и неделю назад магнитная буря! И снова 6 балов! Именно она гонит Цыганкова на чужие ворота. Посмотрим как будет играть еврейский мальчик, когда геомагнитное состояние Земли будет спокойным.
Ответить
+1
-5
чалагач (Киев)
27.02.2023 в 00:05
еврейский мальчик будет играть спокойным
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
26.02.2023 в 18:05
Асист поклав прямо в ніжку і в темп
Ответить
+3
0
Будєм разбіратся (Київ)
26.02.2023 в 17:54
Ґарсія також грає за Жирону, його оцінка 8,4, а Циганкова 7,1. Хоча це не применшує заслуг Віті , він дуже круто зі старту вписався в команду.
Ответить
+6
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде