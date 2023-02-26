Цыганков стал одним из лучших игроков Жироны в игре против Атлетика

В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде обыграла "Атлетик" из Бильбао - со счетом 3:2.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе гостей на поединок и уже на 4-й минуте встречи отметился результативной передачей. В итоге украинский вингер провел на поле 80 минут, после чего был заменен на Рейньера.

Это результативное действие стало 3-м для украинца во второй игре подряд. А неделю назад Виктор отличился голом и ассистом в матче против "Альмерии".

За эту игру Цыганков получил отметку 7,1 от аналитического портала WhoScored. Это одна из лучших оценок среди всех футболистов "Жироны".