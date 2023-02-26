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Статистика Мудрика в игре против Тоттенхэма. Михаил отыграл 13 минут

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Получил оценку 5,9

Статистика Мудрика в игре против Тоттенхэма. Михаил отыграл 13 минут

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 25-го тура чемпионата Англии "Челси" в рамках лондонского дерби проиграл "Тоттенхэму" - 0:2.

Михаил Мудрик начал эту игру на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте, заменив Феликса. За этот матч украинский вингер получил отметку 5,9 от аналитического портала WhoScored.

Статистика Михаила в игре против "шпор":

  • Сыграно минут: 13
  • Ожидаемые голы (xG): 0,04
  • Касания мяча: 16
  • Точные передачи: 2/2 (показатель точности –100%)
  • Ключевые передачи: 0
  • Навесы (точные): 4 (0)
  • Длинные передачи (точные): 0 (0)
  • Удары по воротам: 0
  • Удары мимо ворот: 1
  • Заблокированные удары: 0
  • Попытки дриблинга (удачных): 4 (0)
  • Попытки борьбы (выиграны): 5 (0)
  • Воздушные дуэли (выигранные) 1 (0)
  • Потери мяча: 8

В этом сезоне АПЛ 22-летний украинец принял участие в 4 поединках.

Статистика Мудрика в игре против Тоттенхэма. Михаил отыграл 13 минут - изображение 1
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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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