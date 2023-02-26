Статистика Мудрика в игре против Тоттенхэма. Михаил отыграл 13 минут
Получил оценку 5,9
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 25-го тура чемпионата Англии "Челси" в рамках лондонского дерби
Михаил Мудрик начал эту игру на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте, заменив Феликса. За этот матч украинский вингер получил отметку 5,9 от аналитического портала WhoScored.
Статистика Михаила в игре против "шпор":
- Сыграно минут: 13
- Ожидаемые голы (xG): 0,04
- Касания мяча: 16
- Точные передачи: 2/2 (показатель точности –100%)
- Ключевые передачи: 0
- Навесы (точные): 4 (0)
- Длинные передачи (точные): 0 (0)
- Удары по воротам: 0
- Удары мимо ворот: 1
- Заблокированные удары: 0
- Попытки дриблинга (удачных): 4 (0)
- Попытки борьбы (выиграны): 5 (0)
- Воздушные дуэли (выигранные) 1 (0)
- Потери мяча: 8
В этом сезоне АПЛ 22-летний украинец принял участие в 4 поединках.
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