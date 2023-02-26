Статистика Мудрика в игре против Тоттенхэма. Михаил отыграл 13 минут

В рамках 25-го тура чемпионата Англии "Челси" в рамках лондонского дерби проиграл "Тоттенхэму" - 0:2.

Михаил Мудрик начал эту игру на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте, заменив Феликса. За этот матч украинский вингер получил отметку 5,9 от аналитического портала WhoScored.

Статистика Михаила в игре против "шпор":

Сыграно минут: 13

Ожидаемые голы (xG): 0,04

Касания мяча: 16

Точные передачи: 2/2 (показатель точности –100%)

Ключевые передачи: 0

Навесы (точные): 4 (0)

Длинные передачи (точные): 0 (0)

Удары по воротам: 0

Удары мимо ворот: 1

Заблокированные удары: 0

Попытки дриблинга (удачных): 4 (0)

Попытки борьбы (выиграны): 5 (0)

Воздушные дуэли (выигранные) 1 (0)

Потери мяча: 8

В этом сезоне АПЛ 22-летний украинец принял участие в 4 поединках.