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Коваленко вышел на поле в игре против Удинезе на 90-й минуте

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Выход Виктора ничего не изменил

Коваленко вышел на поле в игре против Удинезе на 90-й минуте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Специя" на выезде сыграла вничью с "Удинезе" – 2:2.

Виктор Коваленко начал эту игру в запасе гостей и вышел на замену только на 90-й минуте встречи. Украинец заменил Мехди Бурабии.

Аналитический портал WhoScored оценил игру Виктора в 6,0 балла.

В этом сезоне чемпионата Италии 27-летний украинец принял участие в 11 матчах.

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В статье: Виктор Коваленко Специя Удинезе (Удине)
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