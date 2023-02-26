Коваленко вышел на поле в игре против Удинезе на 90-й минуте

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Специя" на выезде сыграла вничью с "Удинезе" – 2:2.

Виктор Коваленко начал эту игру в запасе гостей и вышел на замену только на 90-й минуте встречи. Украинец заменил Мехди Бурабии.

Аналитический портал WhoScored оценил игру Виктора в 6,0 балла.

В этом сезоне чемпионата Италии 27-летний украинец принял участие в 11 матчах.