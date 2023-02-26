Коваленко вышел на поле в игре против Удинезе на 90-й минуте
Выход Виктора ничего не изменил
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Специя" на выезде сыграла вничью с "Удинезе" – 2:2.
Виктор Коваленко начал эту игру в запасе гостей и вышел на замену только на 90-й минуте встречи. Украинец заменил Мехди Бурабии.
Аналитический портал WhoScored оценил игру Виктора в 6,0 балла.
В этом сезоне чемпионата Италии 27-летний украинец принял участие в 11 матчах.
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