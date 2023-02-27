"Великолепный результат". Цыганков оценил победу Жироны над Атлетиком
В этой игре он отметился ассистом
Фото: Instagram
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков кратко резюмировал результат выездного поединка 23-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" Бильбао (3:2).
"Великолепный результат, продолжаем работать", — написал Цыганков на своей странице в Instagram.
Напомним, в этом поединке Цыганков отличился голевой передачей. Это третье результативное действие для украинца во втором матче подряд. Неделю назад он записал в свой актив гол+пас в матче с “Альмерией” (6:2).
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