Аусси: В Боруссии меня до последнего не отпускали, но контракт не предлагали
Защитник тренировался с дортмундским клубом
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Защитник армянского "Пюника" Алан Аусси, контракт которого принадлежит киевскому "Динамо", вспомнил период, когда он тренировался с дортмундской "Боруссией".
– В первой половине прошлого года вы тренировались с "Боруссией" Дортмунд. Как появился этот вариант?
– Они меня "вели" с раннего возраста и в трудный момент протянули руку помощи.
– Вы участвовали в тренировках основной команды "Боруссии"?
– Да, периодически подключался к работе с первой командой.
– Вы упоминали, что в "Боруссии" к вам не очень хорошо относились. Можете рассказать поподробнее?
– Я не помню интервью, в котором так написали, но журналисты вырвали мои слова из контекста и перекрутили их, потому что им это было нужно. За время, проведенное в Дортмунде, я дал огромное количество интервью и везде благодарил клуб за все хорошее, что они сделали для меня и для Украины во время войны.
Плохое отношение, как написали, заключалось в том, что меня не отпускали до последнего из клуба, но заключить контракт не предлагали. Говорили общие фразы: "все будет хорошо".
В какой-то момент времени не оставалось совсем и я принял предложение "Пюника", потому что знал, что команда играет в еврокубках. Это хорошая возможность для меня, - рассказал Аусси.
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