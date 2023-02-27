Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
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Комментатор Роберто Моралес внимательно просмотрел матчи ТОП-чемпионатов с участием украинских футболистов в минувшие выходные (25-26 февраля) и спешит поделиться своими впечатлениями. Зинченко, похоже, превзойдет карьеру Лужного в Арсенале, почему испанские СМИ хвалят Цыганкова, как Малиновский выглядел на фоне Месси и Мбаппе и какая неудача постигла сборную Украины – обо всем этом во влоге Роберто Моралеса на канале UA-Футбол.
Сегодня в выпуске:
- 00:24 – Зинченко как Лужный, только еще лучше
- 01:41 – Магия Шона Дайча постепенно развеивается
- 02:25 – Ливерпуль уже завершил этот сезон
- 03:31 – Испанские дела: уругвайские акценты дерби Мадрида
- 04:34 – Барса проиграла под давлением еврокубковых неудач
- 05:31 – Роберто снова хвалит украинца – Цыганкова!
- 06:38 – Французский блок: плюс Эдуарда Соболя
- 07:42 – Марсель – ПСЖ: Малиновский сыграл достойно, но не как гении
- 10:09 – плохая новость для сборной Украины
- 11:13 – Анонс следующего выпуска – УПЛ возвращается!
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