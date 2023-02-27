Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса

Комментатор Роберто Моралес внимательно просмотрел матчи ТОП-чемпионатов с участием украинских футболистов в минувшие выходные (25-26 февраля) и спешит поделиться своими впечатлениями. Зинченко, похоже, превзойдет карьеру Лужного в Арсенале, почему испанские СМИ хвалят Цыганкова, как Малиновский выглядел на фоне Месси и Мбаппе и какая неудача постигла сборную Украины – обо всем этом во влоге Роберто Моралеса на канале UA-Футбол.

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