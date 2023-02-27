  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
В тренде

Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса

Наши за границей
(1 голосов)
Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса

фото - Getty Images

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Комментатор Роберто Моралес внимательно просмотрел матчи ТОП-чемпионатов с участием украинских футболистов в минувшие выходные (25-26 февраля) и спешит поделиться своими впечатлениями. Зинченко, похоже, превзойдет карьеру Лужного в Арсенале, почему испанские СМИ хвалят Цыганкова, как Малиновский выглядел на фоне Месси и Мбаппе и какая неудача постигла сборную Украины – обо всем этом во влоге Роберто Моралеса на канале UA-Футбол.

Сегодня в выпуске:

  • 00:24 – Зинченко как Лужный, только еще лучше
  • 01:41 – Магия Шона Дайча постепенно развеивается
  • 02:25 – Ливерпуль уже завершил этот сезон
  • 03:31 – Испанские дела: уругвайские акценты дерби Мадрида
  • 04:34 – Барса проиграла под давлением еврокубковых неудач
  • 05:31 – Роберто снова хвалит украинца – Цыганкова!
  • 06:38 – Французский блок: плюс Эдуарда Соболя
  • 07:42 – Марсель – ПСЖ: Малиновский сыграл достойно, но не как гении
  • 10:09 – плохая новость для сборной Украины
  • 11:13 – Анонс следующего выпуска – УПЛ возвращается!

По теме
yellow-arrow
Аусси: В Боруссии меня до последнего не отпускали, но контракт не предлагали
yellow-arrow
Забарный: Мир должен знать, что происходит в Украине
yellow-arrow
"Великолепный результат". Цыганков оценил победу Жироны над Атлетиком
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: канал UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде